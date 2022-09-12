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Мурманская область. Арктика (16+)12.09.22 09:00

С 6 по 10 сентября потери киевского режима составили свыше четырёх тысяч убитыми и более восемь тысяч ранеными

Воздушно-космические силы России, ракетные войска и артиллерия наносят высокоточные удары по подразделениям и резервам ВСУ в Харьковской области. В результате ударов поражена живая сила и военная техника подразделений 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах Староверовка, Чугуев и Волосская Балаклея, 113-й бригады территориальной обороны в населённом пункте Новая Водолага, а также пункт дислокации иностранных наёмников в районе населённого пункта Клугино-Башкировка. Потери противника составили свыше 200 военнослужащих и более 20-ти единиц военной техники.

11 сентября Министерство обороны Российской Федерации опубликовало очередную сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины.

Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков: «ВооруженнымисСилами Российской Федерации продолжается проведение специальной военной операции.

Воздушно-космические силы России, ракетные войска и артиллерия наносят высокоточные удары по подразделениям и резервам ВСУ в Харьковской области. В результате ударов поражена живая сила и военная техника подразделений 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах Староверовка, Чугуев и Волосская Балаклея, 113-й бригады территориальной обороны в населённом пункте Новая Водолага, а также пункт дислокации иностранных наёмников в районе населённого пункта Клугино-Башкировка. Потери противника составили свыше 200 военнослужащих и более 20-ти единиц военной техники.

Кроме того, за сутки сосредоточенными огневыми ударами нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Пристин, Болдыревка, Синиха, Белое, Комаровка, Гороховатка, Купянск, Сеньково и Подвысокое Харьковской области. Уничтожены более 250-ти украинских военнослужащих, 12 единиц бронетехники, три орудия полевой артиллерии, одна установка реактивной системы залпового огня и 17 автомобилей.

На Николаево-Криворожском направлении высокоточными ракетными ударами ВКС России уничтожен пункт временной дислокации подразделений 36-й бригады морской пехоты ВСУ в районе Николаева. Потери противника составили более 100 военнослужащих, а также 15 единиц автомобильной и бронированной техники. В общей сложности только на данных двух направлениях с 6-го по 10-е сентября потери киевского режима составили свыше четырёх тысяч убитыми и более восемь тысяч ранеными.

Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. Высокоточными ракетами наземного базирования «Искандер» нанесён удар по живой силе и военной технике 28-й мотопехотной бригады ВСУ во время выгрузки на железнодорожной станции Красноармейск ДНР. В районе населённого пункта Миролюбовка Херсонской области в результате ударов армейской авиации ВКС России по подразделениям 60-й пехотной бригады ВСУ уничтожено свыше 50 военнослужащих и 7 единиц военной техники.

Поражено восемь пунктов управления ВСУ, включая штабы 93-й и 24-й механизированных бригад в районах Артёмовска и Райгородка ДНР, командно-наблюдательные пункты батальонов 1-й танковой, 59-й мотопехотной, 60-й пехотной бригад и 35-й бригады морской пехоты в районах Калиновское, Марьянское Днепропетровской области, Калуга Николаевской области и Белая Криница Херсонской области, а также 43 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника противника в 103-х районах. В районах населённых пунктов Николаевка Донецкой Народной Республики и Вознесенск Николаевской области уничтожены склады боеприпасов. В Старой Богдановке Николаевской области уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей.

Российскими средствами противовоздушной обороны в районе Угледара ДНР сбит вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины. Также сбито в воздухе четыре беспилотных летательных аппарата в районах населённых пунктов Томина Балка Херсонской области, Снигиревка Николаевской области и Кирилловка ДНР. В районе населенного пункта Уды Харьковской области в воздухе сбито две баллистические ракеты «Точка-У» и две американские противорадиолокационные ракеты «HARM». В районе Новой Каховки Херсонской области перехвачено 12 снарядов реактивной системы залпового огня «HIMARS» производства США и девять реактивных снарядов систем залпового огня «Ольха».

Киевский режим в целях дестабилизации обстановки на освобожденной российскими Вооруженными силами территории и причинения страданий мирному населению продолжает намеренные обстрелы энергетической инфраструктуры: объектов генерации, трансформаторных подстанций и линий электропередач.

…Подчеркну, что ежедневные удары по объектам электроснабжения гражданской инфраструктуры ведутся киевским режимом намеренно и прицельно».

 

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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