С 6 по 14 марта в центре Мурманска развернётся праздничная ярмарка «На Севере – весна!»

Об этом губернатор Андрей Чибис рассказал сегодня на оперативном совещании в правительстве региона. В течение 9 дней на улице Воровского будут работать арт-базар и тематические интерактивные площадки, карусели и фотозоны. Для маленьких гостей ярмарки Мурманский областной театр кукол подготовил специальную развлекательную программу.

В ярмарочных домиках можно будет приобрести товары местных производителей, ароматную выпечку, горячие напитки, а также сувенирную продукцию. В домике для поздравлений каждый сможет распечатать фотографии и отправить поздравительные открытки. С 6 по 8, а также 13 и 14 марта в блинном домике будет организована бесплатная раздача блинов и чая всем желающим.

Ярмарка «На Севере – весна!» будет открыта для гостей ежедневно с 11.00 до 19.00.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, с учётом стабилизации ситуации с распространением коронавируса в регионе Андрей Чибис призвал муниципалитеты активизировать работу по проведению культурных мероприятий, в том числе на открытом воздухе.

«Всех жителей и гостей города приглашаю посетить ярмарку «На Севере – весна!». Рекомендую разворачивать подобные мероприятия и в других населенных пунктах нашей области, чтобы люди, которые в пандемию соскучились по таким событиям и по личному общению, могли в выходные со своими семьями интересно проводить время», – подчеркнул Андрей Чибис.