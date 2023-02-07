С 6 по 15 февраля АО «Электротранспорт» проводит в областном центре декаду пассажираВиктор Пушилин, председатель Ассоциации управляющих организаций Мурманской области: о таинственных «300 спартанцах», о социальном найме жилья и о несовместимых законах
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Мурманская область. Арктика (16+)07.02.23 10:15

С 6 по 15 февраля АО «Электротранспорт» проводит в областном центре декаду пассажира

Это ежегодное традиционное мероприятие, которое проходит в период, включающий день рождения предприятия — 11 февраля.

На ближайшие дни запланировано много событий. Так, с 6 по 15 февраля на сайте https://murmansktrolleybus.ru будет проводиться анкетирование пассажиров. В общественном транспорте будут раздаваться памятки, включающие информацию по комфортному проезду.

В ближайшие дни будут проведены две прямых телефонных линии с генеральным директором АО «Электротранспорт» С.Е. Коробковым: 7 февраля - с 16 до 17 часов по телефону 8(8152) 653-135; 15 февраля - с 14 до 15 часов по телефону 8(8152) 254-724.

Ежедневно с 6 по 15 февраля руководители служб и предприятия в салонах троллейбусов и автобусов будут общаться с пассажирами по вопросам улучшения качества перевозок, расписания. Запланирована встреча руководителей с ветеранами предприятия. Для студентов трёх мурманских колледжей в декаду пассажира на предприятии проведут экскурсии.

В один из ближайших дней АО «Электротранспорт» отметит 3 млрд 390 млн пассажира.

Как сообщает администрация города Мурманска, в областном центре  работает 4 троллейбусных и 16 автобусных социально-значимых маршрута общей протяженностью около 500 км. Протяжённость контактной сети троллейбуса составляет 65 км в однопутном исчислении.

Качество перевозок остаётся одним из лучших в стране. Так, в рейтинге городов России по качеству общественного транспорта в 2022 году Мурманск среди городов с населением до 300 тысяч человек находится в тройке лучших, а среди всех городов, исключая Москву и Санкт-Петербург, столица Кольского Заполярья занимает 17 место и опережает Архангельск и Петрозаводск.

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=24289&page=1

 

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