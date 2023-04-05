С 6 по 9 апреля на трассах лыжного комплекса «Тирвас» в Кировске пройдёт финал Кубка России по лыжным гонкам

В соревнованиях федерального масштаба и значения примут участие более 200 спортсменов, представляющих почти четыре десятка регионов России. В том числе среди участников стартов – трёхкратный олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка мира Александр Большунов, олимпийская чемпионка в эстафете, трёхкратный призёр Олимпийских игр, трёхкратный призёр чемпионатов мира Наталья Непряева и другие звезды лыжного спорта России.

Спортсменам предстоит преодолеть дистанции классическим и вольным стилем на 10 и 15 километров, короткие забеги на полтора километра, гонку преследования.

Проведение стартов столь высокого уровня позволит Кировску упрочить свой статус лыжной столицы России, а также вновь привлечь внимание к развитию лыжного спорта в Хибинах на федеральном уровне.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, по традиции в Кировск приедут и «звёздные» гости: президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, четырёхкратный олимпийский чемпион, серебряный призёр Олимпийских Игр Николай Зимятов, олимпийский чемпион, серебряный призёр Олимпийских игр, призёр Чемпионата мира Михаил Девятьяров, двукратный обладатель Кубка мира, трёхкратный призёр Олимпийских игр, чемпион мира Александр Завьялов и другие известные советские и российские спортсмены.

Фото: https://gov-murman.ru