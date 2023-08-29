С 6 сентября по 3 октября в Мурманской области пройдёт выборочное наблюдение состояния здоровья населения

Обследование ежегодно организуется во всех субъектах Российской Федерации с целью получения официальных статистических данных о населении, ведущем здоровый образ жизни, социальном самочувствии, питании, состоянии здоровья, вовлечённости граждан в занятия физической культурой и спортом.

Информация необходима для оценки мер социальной политики Российской Федерации, мониторинга реализации федеральных проектов «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», национального проекта «Демография».

Как отмечают сотрудники Мурманскстата, согласно итогам 2022 года, половина россиян в возрасте от 15 лет и старше оценили своё здоровье как «очень хорошее» и «хорошее». Подобным образом ответили и жители Мурманской области.

В 2023 году наблюдение охватит 60 тысяч домашних хозяйств страны. В Мурманской области будет опрошено 459 домохозяйств, проживающих в городе Мурманске и 12 населённых пунктах региона.

Опрос проведут интервьюеры, имеющие при себе удостоверение Федеральной службы государственной статистики, действительное при наличии паспорта. Сведения будут заноситься в планшетные компьютеры со слов респондентов, предъявлять какие-либо документы не потребуется. Предусмотрены вопросники для взрослых, детей и в целом для домохозяйства. У жителей региона наряду с общими сведениями (пол, возраст, образование, семейное положение) поинтересуются наличием заболеваний, пищевыми привычками, повседневной физической активностью, поведенческими факторами риска и попросят оценить состояние своего здоровья. Для детей и подростков перечень вопросов короче: о состоянии здоровья, питании и физической активности. В рамках программы наблюдения предусмотрены измерения роста, веса и артериального давления.

Итоги наблюдения будут опубликованы на сайте Росстата по России и её субъектам, по отдельным социально-демографическим группам населения в разрезе городского и сельского населения в конце 2023 года. С итогами выборочного наблюдения состояния здоровья населения за 2022 год можно ознакомиться здесь.

Мурманскстат обращается к жителям области с просьбой ответить на вопросы анкет и гарантирует конфиденциальность полученных сведений. Дополнительную информацию о наблюдении и полномочиях интервьюера можно получить по телефонам: +7 (8152) 688-628, 688-574.