С 61 на 20 место в рейтинге региональных команд: Андрей Чибис подвёл итоги двух лет работы на посту губернатора

Результаты работы региональной команды за последние два года существенно, а в отдельных случаях – кратно превзошли взятые в 2019 году обязательства. Соответствующие цифры привёл в ходе оперативного совещания глава региона.

27 сентября исполняется ровно два года с момента вступления в должность Андрея Чибиса. В связи с этим на оперативном совещании губернатор сжато подвёл итоги прошедшего периода в цифрах и фактах.

«Напомню, что ещё в те месяцы, когда я работал в статусе временно исполняющего обязанности, мы с вами сначала формировали и реализовывали план «100 шагов», а затем на инаугурации была представлена программа «На Севере – жить». Главная её цель – чтобы каждый житель нашей области видел для себя чёткие перспективы для самореализации и связывал своё будущее с будущим региона. Программа была рассчитана на 10 лет, но благодаря слаженной и чёткой совместной работе ряд показателей нам удалось выполнить за прошедшие два года», – отметил Андрей Чибис.

В числе важнейших достижений глава области указал достижение и сохранение уровня средней зарплаты в регионе на 35 % выше общероссийского – целевой показатель составлял 30 %.

Более чем вдвое превышена планка по созданию новых рабочих мест – вместо запланированных 2000 их появилось порядка 4500, область вышла в топ-10 по трудоустройству в стране.

Реализованы программы «Полярки для молодых» (максимальная надбавка к заработной плате для специалистов до 35 лет) и «Зарплата мамы» (ежемесячные выплаты молодым матерям в размере 14 тыс. рублей). Продолжается индексация зарплат бюджетников, в том числе тех, кто не подпадает под действие «майских» Указов. Региональные выплаты многодетным семьям распространены на имеющих временную регистрацию в области.

План в 50 новых инвестпроектов уже сейчас превышен почти в три раза – таких проектов в области на сегодня 141 с созданием 25 тысяч рабочих мест. В их числе – «Новый Мурманск», комплексное развитие Мурманского транспортного узла, Кольская ветроэлектростанция, создание современного медного производства «Норникеля» в Мончегорске с параллельным строительством жилого микрорайона, разработка Африкандского месторождения редкоземельных металлов и месторождения платиноидов Фёдорова тундра.

Запущен первый этап программы реновации ЗАТО и гарнизонов. 62,5% городов области отнесены к категории с комфортной средой (при плане в 50% – это седьмое место по стране). До конца года будет отремонтировано более 400 км дорог, начаты работы из плана на 2022 год. Идёт обновление общественного транспорта – только в этом году подвижной состав будет заменён на 11 %, что, в частности, позволит убрать с мурманских улиц старые троллейбусы, выпущенные более 30 лет назад.

Наращиваются объёмы капремонта и строительства. С 2019 года капитально отремонтированы 656 домов, в которых проживают 87 тыс. человек. Построена школа на 1200 мест в Североморске, на очереди – две школы в Мурманске. Идёт строительство пяти новых детских садов. Начинается реновация Больничного городка в Мурманске. С 2022 года заработают меры поддержки на строительство и покупку индивидуального жилья.

Благодаря уникальному пакету мер поддержки бизнеса в рамках Арктической зоны РФ и ТОР «Столица Арктики» Мурманская область вышла в лидеры по АЗРФ по количеству привлечённых резидентов и инвестиций. 77 проектов в регионе стали резидентами АЗРФ (более 91 млрд рублей инвестиций), в ТОР – девять резидентов (55 млрд рублей). Рост объёма инвестиций за прошлый год составил 190 миллиардов рублей, социально-экономическое положение региона выросло на 15 пунктов.

Все эти результаты, отметил Андрей Чибис, привели к тому, что по показателям эффективности региональной управляющей команды, утверждённым Указом Президента РФ, Мурманская область за два года поднялась с 61-го места на 20-е.

«Я и мои коллеги внимательно оглядываемся назад, вспоминая те задачи, которые были публично озвучены на момент моего вступления в должность. Именно они выступают лейтмотивом того, что мы должны делать. И результаты первых двух лет показывают, что мы с вами на правильном пути. Но, конечно, задач и вызовов у нас ещё огромное количество, и мы должны с ещё большим усердием двигаться вперёд», – подчеркнул губернатор.

Андрей Чибис также сообщил, что одним из ярких интегральных показателей успеха области стало снижение миграционной убыли населения на 4 % за первое полугодие 2021 года.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, глава региона поблагодарил коллег по правительству и муниципалитеты за эффективную совместную работу, а северян – за активную поддержку взятого властью Заполярья курса на интенсивное развитие.