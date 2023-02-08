С 7 по 11 февраля в Мурманской областной научной библиотеке пройдут Дни российской науки «Виват наукам!»

День российской науки отмечается 8 февраля. Это праздник академиков, учёных, профессоров и студентов, решивших посвятить свою жизнь научной и исследовательской деятельности. В рамках этой даты Мурманская областная научная библиотека предлагает читателям комплекс познавательных мероприятий.

С 7 по 11 февраля (часы работы библиотеки) в зале отраслевой литературы и периодических изданий (2-й этаж) будет открыта выставка изданий «В науку с увлечением: идеи, гипотезы, научные открытия». На выставке расположены книги и статьи из периодических изданий, рассказывающие о выдающихся ученых, чьи открытия и изобретения изменили мир.

В этом же зале можно будет принять участие в викторине «Мозговые дразнилки», во время которой можно проверить базовые знания во множестве сфер. Игроки, правильно ответившие на большинство вопросов, получат сладкий приз.

8 февраля в 15 часов в конференц-зале (3-й этаж) состоится лекция-презентация «Ведущие научные учреждения Кольского Севера». Её участники рассмотрят основные направления деятельности таких научных учреждений, как: Полярный научно-исследовательский институт морского рыбного хозяйства и океанографии имени Книповича, Мурманский морской биологический институт Кольского научного центра, Федеральный исследовательский центр «Кольский научный центр Российской академии наук», Мурманское областное отделение Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество». А также Региональное отделение Российского военно-исторического общества в Мурманской области, Заполярный Арктический Научно-образовательный центр Мурманской области. На лекции-презентации будет представлен обзор изданий, выпускаемых вышеперечисленными учреждениями и пополняющих фонд Мурманской областной научной библиотеки.

8 февраля в 15.30 в конференц-зале (3-й этаж) будет проводиться квиз «Любите науку – это не скучно!». Он состоит из двух этапов. В первый этап «Из истории мировой науки» вошли вопросы, связанные с развитием науки в России и мире. Второй этап «Наука на Кольском Севере» посвящён деятельности научных учреждений Мурманской области, в том числе работе самого главного исследовательского центра региона – Кольского научного центра Российской академии наук.

8 февраля с 10.00 до 20.00 в учебном классе (3-й этаж) проводится интеллектуальный квиз «Шаг в науку» - наука без назидания и скуки для молодых и увлечённых. Участникам предстоит побывать в гостях у «Курчатовского института», узнать «Как наука помогает в жизни», ответить на вопросы для эрудитов из «Копилки знаний», разгадать кроссворд «Занимательная физика».

11 февраля в 12.30 в подиум-холле (4-й этаж) состоится лекция «Рутина и творчество рыбохозяйственной науки». Константин Соколов, кандидат биологических наук, заместитель директора Полярного филиала ФГБНУ «ВНИРО» им. Книповича, расскажет о деятельности научной организации и его коллективе, о Баренцевом море и его ресурсах, об интересных исследованиях в области рыбохозяйственной науки.