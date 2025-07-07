С 7 по 11 июля в Управлении ФССП России по Мурманской области пройдёт Всероссийская неделя правовой помощи семье

В рамках всероссийской акции, приуроченной ко Дню памяти святых Петра и Февронии Муромских (День семьи, любви и верности), судебные приставы проконсультируют граждан по вопросам защиты семейных интересов. Особое внимание уделяется правовой поддержке участников СВО и членам их семей.

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Мурманской области, приём и консультирование будет осуществляться во всех структурных подразделениях в приёмное время, по адресам, указанным в разделе «Контакты» интернет сайта (https://r51.fssp.gov.ru/510010), а также в аппарате УФССП России Мурманской области по адресу: г. Мурманск, ул. Карла Либкнехта, 46, корп. 2.

В рамках личного приёма должностные лица обеспечат адресное решение вопросов обратившихся граждан и их ближайших родственников.

Фото представлено пресс-службой УФССП России по Мурманской области.