Жители Мурманской области хранят в банках свыше 316 млрд рублейС 8 февраля пункты витаминизации в Мурманской области продолжат работать по новому графику
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Мурманская область. Арктика (16+)07.02.25 15:30

С 8 февраля пункты витаминизации в Мурманской области продолжат работать по новому графику

Министерством здравоохранения Мурманской области проработана возможность корректировки графика работы пунктов витаминизации. 

Новый график работы сформирован по результатам проведенного анализа посещаемости пунктов. Доступность оказания услуг по витаминизации для населения снижена не будет. Пункты витаминизации продолжат работать в выходные дни в специально организованных пунктах в популярных и доступных местах.

В Мурманской области работает 22 пункта витаминизации. С адресами и графиком работы можно ознакомиться на сайте регионального Минздрава в разделе «Витаминизация».

Начало работы пунктов по новому расписанию – с 8 февраля 2025 года.

Как отмечает региональное Министерство здравоохранения, губернаторский проект «Витаминизация» запущен в январе 2024 года в рамках стратегического плана «На Севере – жить». Он позволяет жителям Мурманской области старше 18 лет бесплатно проверить уровень витамина D в организме и, в случае дефицита, бесплатно получить препарат, чтобы этот уровень повысить. В 2024 году обследование на уровень витамина D прошли более 58 тысяч северян.

Записаться во все пункты витаминизации можно по телефону Единого контакт-центра 8(8152) 56-81-80 (в тоновом режиме набрать цифру 2). Запись доступна на любой из ближайших дней работы пункта, при наличии свободных талонов.

Также в дни работы в пунктах витаминизации доступны талоны электронной очереди. В этом случае запись проводится на день обращения. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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