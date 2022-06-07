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Мурманская область. Арктика (16+)07.06.22 15:30

С 8 июня в России усиливается административная ответственность за нарушение требований пожарной безопасности

С 8 июня в России усиливается административная ответственность за нарушение требований пожарной безопасности. В соответствии с федеральным законом от 28.05.2022 №141-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», штрафы по общему составу КоАП РФ о нарушении требований пожарной безопасности для организаций и индивидуальных предпринимателей поднимут в 2 раза. Организации заплатят от 300 до 400 тысяч рублей., ИП — от 40 до 60 тысяч рублей. Поправки вступят в силу 8 июня.

Должностным лицам установят штраф от 20 до 30 тысяч рублей вместо нынешней суммы от 6 до 15 тысяч.

Как сообщает региональное Министерство юстиции, для всех этих субъектов в 2 раза увеличат штрафы за те же нарушения во время особого противопожарного режима.

Если из-за деяния возник пожар и, например, сгорело чужое имущество:

• должностные лица заплатят от 80 до 100 тысяч рублей, а организации — от 700  до 800 тысяч рублей (сейчас штрафы в 2 раза ниже);

• ИП — от 90 до 110 тысяч рублей (на данный момент перечисляют от 50 до 60 тысяч рублей).

 

 

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