С 8 ноября в стране начали действовать сертификаты нового образца о вакцинации от COVID-19

С сегодняшнего дня в России вступили в силу изменения в форме сертификата о вакцинации против коронавирусной инфекции, а также о перенесенном коронавирусе. Соответствующий приказ Минздрава опубликован на портале правовой информации.

«Утвердить: форму медицинской документации «Сертификат о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией», — отмечается в приказе ведомства.

Сертификаты, сформированные электронной системой до изменений, автоматически переоформляются на портале «Госуслуги» до 1 марта следующего 2022 года.

Сертификат будет содержать все основные данные о его обладателе и сведения о вакцинации. Помимо этого, в него будет включена информация о ревакцинации, наличии медицинских противопоказаний и сведения о перенесенном COVID-19 для переболевших. В сертификате будет место для QR-кода.

Документ формируется в электронном виде на русском и английском языках не позднее чем через три календарных дня после завершения вакцинации. Граждане смогут получить документ не только в электронном виде — в «Личном кабинете» на госуслугах, но и в бумажном виде.