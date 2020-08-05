С 8 сентября по 24 сентября в Мурманской области пройдёт акция «Сдай макулатуру – Спаси дерево!»

С 8 сентября по 24 сентября в Мурманской области пройдёт эко-марафон - переработка «Сдай макулатуру – Спаси дерево!». Акция проходит в форме соревнований между районами и городами области. Основная задача акции - привлечь внимание людей к ресурсосбережению, заставить задуматься над расточительностью использования природных ресурсов, а также внести вклад в развитие вторичной переработки отходов.

Региональное Министерство природных ресурсов и экологии приглашает к участию все учебные заведения, общественные организации, предприятия, компании, и другие учреждения всех населённых пунктов области. Для этого нужно собрать ненужную макулатуру необходимо собрать более 300 кг макулатуры в одном месте (это 6 стопок бумаги А4 высотой 120 см или около 850 книг (не имеющих литературной ценности), далее оставить заявку на официальном сайте акции www.сдай-бумагу.рф. Приём заявок осуществляется в течение всей акции.

Отдельные граждане, желающие принять участие в акции, но не имеющие возможность собрать более 300 кг , могут обратиться по месту работы или в ближайшее учебное заведение, учреждение с предложением принять участие в акции «Сдай макулатуру – Спаси дерево!»

Акция проводится при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области; Министерства образования Мурманской области и краудфандингпроекта «Подари Дерево» www.подари-дерево.рф.

Оргкомитет акции: Евгения (тел. +7-965- 237-36-07), Наталья (тел. +7-926-152-53-00). Е-mail: s@sdai-bumagu.ru

Все участники будут награждены благодарностями. Также, по желанию участников, дополнительно будут перечислены премии.

По результатам акции будет составлен зелёный рейтинг области. Заявки на вывоз макулатуры необходимо оставлять заблаговременно на официальном сайте акции www.сдай-бумагу.рф., вывоз собранной макулатуры будет осуществляться транспортом компании переработчика согласно расписанию акции.

В случае, если общий результат области будет более 100 тонн (что вполне достижимо), финалисты получат ценные призы (на выбор):

1 место (на выбор) - аллея из 10 саженцев редких пород деревьев (манчжурский орех, дуб, явор, туя); пополнение библиотечного фонда; телескоп;

2 место (на выбор) – ЭкоКинофестиваль; пополнение библиотечного фонда; цифровой микроскоп;

3 место (на выбор) - уличный спортивный комплекс (турник, брусья, вертикальная лестница). Для установки в один из дворов, на выбор победителя. Подарок от экологов спортсменам; пополнение библиотечного фонда; конструктор «Lego technic».

Дни работы акции в муниципалитетах:

8 сентября - Кандалакшский муниципальный район; Терский муниципальный район;

9 сентября - Городской округ г. Полярные Зори с подведомственной территорией;

10 сентября - Городской округ г. Кировск с подведомственной территорией; Городской округ г.Апатиты с подведомственной территорией

11 сентября - Городской округ г. Оленегорск с подведомственной территорией; Городской округ г. Мончегорск с подведомственной территорией;

14 сентября - Ловозерский муниципальный район;

15 сентября - Городской округ Ковдорский район;

16 сентября - Кольский муниципальный район;

17 сентября - Городской округ г. Заозерск; Городской округ п. Видяево;

18 сентября - Печенгский муниципальный район;

21 сентября - Городской округ Александровск;

22 сентября - Городской округ г. Североморск; мкр.Росляково;

23 сентября - резерв;

24 сентября - Городской округ город Мурманск.

Напомним, акция «Сдай макулатуру - Спаси дерево!» проходит 2 раза год (раз в полугодие) на регулярной основе.