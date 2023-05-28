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Мурманская область. Арктика (16+)28.05.23 09:00

С 85-летием Мурманской области северян поздравил Президент России Владимир Путин

С 85-летием Мурманской области северян поздравил Президент России Владимир Путин. Телеграмму от главы государства губернатор Андрей Чибис вчера зачитал на торжественном мероприятии, посвящённом юбилею.

С 85-летием Мурманской области северян поздравил Президент России Владимир Путин. Телеграмму от главы государства губернатор Андрей Чибис вчера зачитал на торжественном мероприятии, посвящённом юбилею.

«История Кольского Заполярья создавалась смелыми, решительными, талантливыми людьми. Благодаря их самоотверженности, искреннему стремлению принести пользу Отечеству в суровых условиях были построены крупные объекты транспортной инфраструктуры, многое сделано для наращивания промышленного потенциала региона, обеспечения безопасности северо-западных рубежей страны. Мурманская область обладает серьёзными конкурентными преимуществами, важнейшие из которых – квалифицированные кадры, созидательная энергия людей. Сегодня среди ваших ключевых приоритетов – повышение качества жизни, благоустройство городов и посёлков, совершенствование социальной сферы и ЖКХ, укрепление таких отраслей, как энергетика, строительный комплекс, туризм, рыболовство, эффективное освоение природных ресурсов, реализация стратегических программ развития Арктики, Мурманского транспортного узла и Северного морского пути. Уверен, что вы и впредь будете беречь и приумножать славные трудовые традиции, заложенные многими поколениями ваших земляков, своей инициативностью и целеустремлённостью содействовать решению ответственных задач на благо Мурманской области и всей России», – говорится в тексте поздравления.

Губернатор Андрей Чибис отметил, что в эти дни региону направлены добрые пожелания от коллег из федерального Правительства, Государственной Думы, парламента. 

«От лица всех жителей хочу поблагодарить Президента Владимира Путина, председателя правительства Михаила Мишустина, председателя Государственной Думы Вячеслава Володина, спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко, вице-премьеров Дениса Мантурова и Юрия Трутнева, министра обороны Сергея Шойгу, главу Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова, министра иностранных дел Сергея Лаврова и многих других коллег за искреннюю и всеобъемлющую поддержку Мурманской области. Без этого нам было бы намного тяжелее двигаться вперед», – подчеркнул Андрей Чибис.

 

Фото: https://gov-murman.ru

Видео: https://vk.com/video537777114_456242305

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