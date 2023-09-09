С 9 сентября в Мурманской области начинают работу выездные прививочные пункты

В торговых центрах Мурманска с 9 сентября начнут работать выездные прививочные пункты, где можно будет поставить прививку против сезонного гриппа.

В медицинские организации Мурманской области вакцина уже поставлена. Взрослое население прививают вакциной «Совигрипп», для вакцинации детей и беременных женщин используется «Ультрикс квадри».

Адреса мобильных прививочных пунктов в Мурманске: ТЦ «Мурманск Молл» (просп. Ленина, 32) и ТРК «Плазма» (ул. Рогозерская, 4).

Как сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области, желающих вакцинироваться от гриппа ждут по субботам и воскресеньям с 12.00 до 18.00.

При себе необходимо иметь паспорт, страховой полис, СНИЛС.

Также прививочные бригады медучреждений Мурманской области продолжают оказывать медуслуги по вакцинации населения на территории лечебных учреждений.

В предстоящий эпидсезон для контроля над инфекцией в регионе нужно привить не менее 385 тысяч жителей.

Фото: https://gov-murman.ru