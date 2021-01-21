С 9 января медицинские работники обязаны передавать в органы МВД больше сведений о пациентах

Расширен перечень информации о пациентах с признаками причинения вреда здоровью из-за противоправных действий, которую медорганизации должны направлять в территориальные органы МВД. По новым правилам медработники обязаны передавать сведения о пациентах с отравлениями наркотическими средствами, сильнодействующими и одурманивающими веществами.

Ранее направлялись данные только об отравлениях токсичными, ядовитыми и психотропными веществами. Такие сведения медорганизации также продолжат сообщать.

Теперь, если медицинское учреждение не предоставит информацию полиции или направит её не в срок, укажет неполные или искаженные данные, организации грозит предупреждение или штраф от 3 до 5 тысяч рублей (ст. 19.7 КоАП РФ).

Министерство юстиции Мурманской области ссылается на приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.11.2020 № 1240н «О внесении изменения в Порядок информирования медицинскими организациями органов внутренних дел о поступлении пациентов, в отношении которых имеются достаточные основания полагать, что вред их здоровью причинен в результате противоправных действий, утвержденный приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 565н» (Зарегистрирован 28.12.2020 № 61871).