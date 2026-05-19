С аншлагом и овациями: завершились «Большие гастроли» Мурманска и Севастополя

С 14 по 17 мая Мурманский областной драматический театр и Севастопольский академический русский драматический театр имени А.В. Луначарского приняли участие в федеральной программе «Большие гастроли», организованной РОСКОНЦЕРТОМ согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры РФ. Театральные коллективы показали четыре своих лучших спектакля.

Труппа из Мурманска представила севастопольцам постановку «Зойкина квартира» по пьесе Михаила Булгакова, трогательную историю «Безымянная звезда», парадоксальную драму «Месье Амилькар, или Человек, который платит» и комедию «День отдыха». Жители южного города не хотели отпускать наших театралов: аплодисменты звучали снова и снова. После финального представления заместитель директора театра имени Луначарского Александр Гургенидзе вручил руководству Мурманского областного драматического театра Благодарственное письмо от Департамента культуры города Севастополя.

Луначарцы, в свою очередь, показали легендарный «Севастопольский вальс», спектакль «Белая гвардия», пьесу «Таня» и комедию «Мнимый больной». После финального показа в столице Кольского Заполярья состоялось торжественное закрытие «Больших гастролей». Заместитель директора Мурманского областного драматического театра Софья Герасимова вручила памятный адрес от министерства культуры Мурманской области художественному руководителю Севастопольского академического русского драматического театра имени А.В. Луначарского Григорию Лифанову.

