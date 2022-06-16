С арктическими мотострелками Северного флота проведены практические занятия по вождению вездеходов

На полигоне отдельной арктической мотострелковой бригады Северного флота в Кандалакшском районе Мурманской области прошли плановые практические занятия по управлению гусеничными бронетранспортерами и снегоболотоходами в условиях арктического бездорожья.

Военнослужащие отработали движение в колонне по пересеченной местности, преодолели естественные и искусственные препятствия, а также условно зараженные участки местности.

В ходе занятий водители и механики-водители выполнили задачи по оказанию друг другу технической помощи и устранению типовых неисправностей в полевых условиях своими силами.

Как сообщает пресс-служба СФ, занятия по вождению техники в условиях бездорожья помогают военнослужащим соединения в совершенстве овладеть профессиональными навыками для выполнения задач на Крайнем Севере и в Арктике. На вооружении арктической бригады в основном стоит гусеничная техника повышенной проходимости.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12425375@egNews