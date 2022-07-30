Мурманская область. Арктика (16+)30.07.22 12:30
С августа в Апатитско-Кировской ЦГБ возобновляет работу акушерское отделение
С 1 августа возобновляет работу акушерское отделение после плановой дезинфекции.
Кроме того, акушерско-гинекологическая служба медицинской организации усилена двумя врачами-неонатологами. Один специалист приступает к работе 1 августа, второй – с 16 августа, сообщает региональный Минздрав.
Напомним, с 17 августа акушерское отделение Апатитской ЦГБ закрыли, чтобы провести санитарно-гигиеническую обработку. Рожениц в этот период отправляли в Мончегорский родильный дом или Мурманский перинатальный центр.
Фото: https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=V6cutAnvLUI
Комментарии
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Последние комментарии
Людмила
07.07.22 14:20
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Комментарий к новости:С 5 июля северяне смогут подать заявку на участие в программе «Свой дом в Арктике»
Инга
23.06.22 20:50
Как можно получить открытку, если ты из далека?
STariK
14.06.22 09:13
Ведь этот дом КАПИТАЛЬНО ремонтировали при мэре Найденове. Ладно с покраской, а что с крышей произошло за это время? Она новая!
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