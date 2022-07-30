С августа в Апатитско-Кировской ЦГБ возобновляет работу акушерское отделение

С 1 августа возобновляет работу акушерское отделение после плановой дезинфекции.

Кроме того, акушерско-гинекологическая служба медицинской организации усилена двумя врачами-неонатологами. Один специалист приступает к работе 1 августа, второй – с 16 августа, сообщает региональный Минздрав.

Напомним, с 17 августа акушерское отделение Апатитской ЦГБ закрыли, чтобы провести санитарно-гигиеническую обработку. Рожениц в этот период отправляли в Мончегорский родильный дом или Мурманский перинатальный центр.

Фото: https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=V6cutAnvLUI