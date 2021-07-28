С браконьера взыскан ущерб за незаконный вылов камчатского краба в размере 1 млн 300 тысяч рублей

Житель Мурманской области был задержан за незаконный вылов свыше 178 кг камчатского краба. За незаконную добычу суд обязал правонарушителя к возмещению ущерба водным биоресурсам Российской Федерации в размере 1300000 рублей.

На основании соответствующих исполнительных документов, поступивших на исполнение в межрайонное отделение судебных приставов по г. Снежногорску, г. Гаджиево ЗАТО Александровск и ЗАТО п. Видяево, было возбуждено сразу два исполнительных производства: о взыскании указанного ущерба и аресте автотранспортного средства, принадлежащего правонарушителю.

В тот же день судебные приставы вручили копии постановлений о возбуждении исполнительных производств должнику под подпись, а также в целях обеспечения иска наложили арест на его автомобиль. Владельцу иномарки был разъяснён дальнейший порядок реализации арестованного имущества, в случае неуплаты им денежных средств.

Чтобы избежать дополнительных расходов по транспортировке, оценке и хранению автомобиля, расходов по уплате исполнительского сбора, должник был вынужден заплатить денежные средства в счёт возмещения назначенного ущерба в полном объёме.