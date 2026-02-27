«С чего начинается Родина»: в гости к подросткам пришёл участник СВО

Строка из известной песни на стихи Михаила Матусовского стала названием урока мужества, который организовали и провели для мурманских ребят сотрудники мурманской городской библиотеки №25.

Гостями и главными героями урока стали координатор государственного фонда «Защитники Отечества» Виктор Гуйчук и участник специальной военной операции, морской пехотинец Северного флота Виталий Парасич.

Судьба старшего матроса Виталия Парасича под стать нашему непростому времени. Уроженец Донбасса, он, будучи совсем молодым, в 2014 году вступил в ряды ополчения, воевал под Саур-Могилой, участвовал в освобождении Дебальцева. В составе легендарной «Спарты» сражался под Мариуполем и Авдеевкой. В 2021 году подписал контракт с Вооружёнными Силами России и начал службу в морской пехоте СФ. В 2023 году был тяжело ранен при выполнении боевой задачи на Днепре, позже вернулся на фронт. Награждён Георгиевским крестом. Летом 2025 года прибыл в Мурманскую область для прохождения операции и медицинской реабилитации.

Виталий рассказал юным мурманчанам о своём боевом пути, о суровых реалиях зоны военных действий, о мужестве, взаимовыручке и фронтовой дружбе. Подобные свидетельства из первых рук действуют гораздо убедительнее любых медиа-материалов.

Помимо прочего, на уроке мужества ребята имели возможность ознакомиться с книгами, посвящёнными специальной военной операции.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=31968&page=1