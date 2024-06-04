«С деньгами на «ты»: онлайн-уроки по финансовой грамотности прошли во всех школах и техникумах Мурманской области

Банк России подвел итоги весенней сессии онлайн-уроков по финансовой грамотности. В Мурманской области к проекту присоединились все школы и техникумы без исключения. Количество просмотров онлайн-уроков в регионе составило около 34 тысяч.

Наиболее активными участниками стали ученики Шонгуйской школы, Мурмашинской СОШ №1, школы №1 им. М.А. Погодина, а также студенты Кольского транспортного колледжа. Наибольший интерес у ребят вызвали модули «С деньгами на «ты», или зачем быть финансово грамотным?», «Вклады: как сохранить и приумножить». В топ интересных тем также вошли «Личные финансы».

«Все учащиеся области имеют равный доступ к финансовым знаниям – в этом главное преимущество онлайн-уроков Банка России. Занятия проходят в интерактивном формате, ребята могут в прямом эфире задавать вопросы экспертам финансового рынка и получать квалифицированные ответы. В расписание весенней сессии были включены 24 актуальные темы разного уровня сложности. Ребята узнали, как грамотно распоряжаться личными финансами, выбрать подходящий финансовый инструмент, распознать мошенников и многое другое. Эти знания помогут им увереннее ориентироваться в финансовых продуктах, оценивать возможные риски», – прокомментировала главный экономист экономического отдела Отделения Банка России по Мурманской области Елена Гайдукова.

Банк России проводит онлайн-уроки по финансовой грамотности с 2015 года. Очередная сессия начнётся в сентябре, все желающие смогут присоединиться к обучению в составе класса или группы, а также индивидуально, сообщает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации.