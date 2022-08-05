С дежурными силами противовоздушной обороны Северного флота проведена тренировка в Арктике

С дежурными силами зенитного ракетного полка, дислоцируемого на архипелаге Новая Земля и входящего в состав объединения ВВС и ПВО Северного флота, проведена тренировка по противовоздушной обороне в Арктике.

К мероприятию боевой подготовки привлекались силы дивизиона зенитных ракетных комплексов С-400 в рамках проверки несения боевого дежурства. Зенитчики отработали разведку, идентификацию, сопровождение целей и по итогам занятия показали высокий уровень профессиональной подготовки. Все нормативы выполнены не ниже чем на оценку «хорошо».

Роль условного противника выполняли четыре корабельных истребителя МиГ-29К отдельного корабельного истребительного полка армии ВВС и ПВО СФ.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, зенитная ракетная система С-400 предназначена для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения на дальности в несколько сотен километров, летящих во всем диапазоне высот. Подобные системы успешно эксплуатируются в условиях Крайнего Севера и Арктики и уже несколько лет стоят на боевом дежурстве по ПВО сил Северного флота в Кольском Заполярье.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12431811@egNews