С дежурными силами ПВО Северного флота проведена тренировка по охране государственной границы Российской Федерации в Арктике

С дежурными силами соединения противовоздушной обороны армии ВВС и ПВО Северного флота, дислоцируемыми на Кольском полуострове, проведена плановая тренировка по охране государственной границы в воздушном пространстве в Арктике.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, тренировка началась с приведения дежурных сил соединения ПВО в высшие степени боевой готовности. Боевые расчёты комплексов противовоздушной обороны отработали действия по различным вводным.

Роль условного противника выполняли корабельные истребители Су-33 и МиГ-29К армии ВВС и ПВО Северного флота.

В ходе выполнения учебной задачи боевые расчёты зенитных ракетных систем провели комплекс мероприятий по радиолокационной разведке, сопровождению целей условного противника, проведен противовоздушный бой с электронными пусками зенитных управляемых ракет.

Средства объективного контроля подтвердили, что все воздушные цели были успешно поражены.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12482249@egNews