С дежурными силами ПВО Северного флота проведена тренировка по охране государственной границы в воздушном пространстве Арктики

С дежурными силами зенитного ракетного полка из состава дивизии ПВО армии ВВС и ПВО Северного флота проведена тренировка по охране государственной границы в воздушном пространстве Арктики.

В ходе тренировки боевые расчёты зенитной ракетной системы С-400, находящиеся на архипелаге Новая Земля, выполнили комплекс мероприятий по радиолокационной разведке, сопровождению целей и ведению противовоздушного боя с электронными пусками зенитных управляемых ракет. Средства объективного контроля подтвердили, что все воздушные цели были успешно поражены.

Роль условного противника выполняли корабельные истребители Су-33 армии ВВС и ПВО Северного флота.

Подобные тренировки дежурных сил противовоздушной обороны армии ВВС и ПВО Северного флота проводятся регулярно для поддержания высокого уровня подготовки боевых расчётов зенитных ракетных комплексов, несущих службу по охране воздушного пространства в арктической зоне.

Как сообщает пресс-служба СФ, зенитная ракетная система С-400 успешно эксплуатируются в условиях Крайнего Севера и Арктики и уже несколько лет стоит на боевом дежурстве по противовоздушной обороне сил Северного флота в Кольском Заполярье.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12470550@egNews