С Днём города мурманчан и гостей заполярной столицы поздравит «СОПРАНО Турецкого»

7 октября на сцене на Пяти Углах в Мурманске выступит арт-группа «СОПРАНО». Коллектив представит новую концертную программу в рамках юбилейного тура и поздравит заполярную столицу с 107-летием.

Мурманчан и гостей заполярной столицы ждут знакомые хиты и новые композиции в исполнении уникального коллектива, основанного народным артистом РФ Михаилом Турецким. В команде «СОПРАНО» — исполнительницы с уникальными голосами в диапазоне от высокого сопрано до низкого меццо, а в репертуаре коллектива — знаменитая классика, романтические баллады, проникновенный фолк, дерзкий рок и джаз.

Начало выступления «СОПРАНО Турецкого» запланировано на 19.00.

Фото: https://gov-murman.ru