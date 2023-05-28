С Днём Мурманской области северян поздравили губернатор Андрей Чибис, группа «Любэ» и артисты со всего региона

После чего на площади Пять Углов с творческим концертом выступили группа «Любэ» и DJ Решетников. Солист группы «Любэ» Николай Расторгуев, приветствуя северян, отметил, что рад встретить знаменательный юбилейный праздник вместе с жителями Кольского Заполярья.

Сегодня на площади Пять Углов площади города-героя Мурманска состоялся большой концерт, посвящённый 85-летию со Дня образования Мурманской области. Северян поздравил губернатор Андрей Чибис.

Несмотря на переменчивую весеннюю погоду, зрителями праздничного концерта стали тысячи жителей и гостей Кольского полуострова.

«Казалось бы, 85 лет для региона не самый большой возраст, но благодаря поколению тружеников и наших защитников, Мурманская область стала действительно мощным промышленным и логистическим центром. Поздравляя нашу область с юбилеем, Президент России Владимир Путин отметил, что люди Севера очень сильные. Сегодня наша область вновь развивается, у нас строятся уникальные производства, делаются инфраструктурные проекты, создаются новые рабочие места, строятся детские сады и школы, благоустраиваются города и посёлки. А в это время наши защитники на передовой делают так, чтобы наша страна была сильной, свободной и независимой. И каждый северянин, зная, как им приходится непросто, на своем месте делает свою работу всё лучше и лучше, потому что у каждого – свой фронт. Я благодарю всех, кто искренне любит нашу область, кто в непростых северных условиях отдаёт себя делу её развития. Именно сегодня мы закладываем будущее нашей области, а значит, и всей нашей страны, на многие десятилетия вперёд. Низкий вам за это поклон. Желаю всем успехов и процветания! С праздником, с юбилеем!», – сказал, обращаясь к гостям праздника, Андрей Чибис.

После чего на площади Пять Углов с творческим концертом выступили группа «Любэ» и DJ Решетников.

Солист группы «Любэ» Николай Расторгуев, приветствуя северян, отметил, что рад встретить знаменательный юбилейный праздник вместе с жителями Кольского Заполярья.

В течение дня гостей Мурманска своим творческими номерами радовали артисты со всех уголков области. Также состоялся уникальный телемост «С южных гор до северных морей».

Кроме того, у сцены работали тематические площадки: саамская деревня, шатёр с мастер-классами по декоративно-прикладному искусству, фотоинсталляция «Лабиринт», игровая и спортивная площадки, а также арт-куб «Северные росписи».

На улице Воровского развернулся гастрономический фестиваль «Вкус Арктики». Гостям фестиваля были предложены лучшие блюда арктической кухни от команды рестораторов и шеф-поваров Кольского Заполярья.

Для поклонников кинематографа работал уличный кинотеатр с демонстрацией снятых в регионе документальных и игровых фильмов, видовых роликов, рассказывающих о красоте природы Кольского полуострова. В Центральном сквере развернулся уличный музыкально-театральный фестиваль «Музыкальный променад».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, мероприятия, посвящённые 85-летнему юбилею Мурманской области, прошли также на площадке у лодочной станции на Семёновском озере. Там в рамках культурно-спортивного праздника «Самый Северный Сабантуй» все желающие могли продегустировать татарскую национальную выпечку, поучаствовать в спортивных состязаниях по борьбе куреш и многое другое.

Всего к празднованию юбилея региона приурочено более 1000 мероприятий. В юбилейный май в муниципалитетах Кольского Заполярья проходят книжные выставки, фотоконкурсы, квесты, праздничные концерты и спортивные мероприятия.

Фото: https://gov-murman.ru