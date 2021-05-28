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Мурманская область. Арктика (16+)28.05.21 17:30

С днём образования Мурманской области жителей региона поздравил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков

Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков поздравил северян с 83-летием образования Мурманской области.

«Дорогие северяне, поздравляю вас с 83-й годовщиной образования Мурманской области! В регионе живут сильные люди. Вы защищали Советское Заполярье, вы открывали Северный морской путь, вы наполняли закрома Родины самой чистой и вкусной рыбой. Сегодня вы находитесь на переднем краю развития Русского Севера, Северного морского пути, создаете уникальные предприятия.

Недавно мы отмечали регистрацию сотого резидента Арктической зоны Российской Федерации – самой большой экономической зоны в мире. Я до сих пор нахожусь под впечатлением от масштаба тех уникальных северных проектов, которые реализуются в области, которые меняют российскую промышленность, российский транспорт, меняют мировой энергетический баланс.

От всей души желаю Мурманской области процветания, вам радости, крепкого северного здоровья. Мы вместе будем работать над тем, чтобы сделать Русский Север более благополучным, комфортным и принести радость в дом каждого жителя области. На Севере – жить!», – сказал Алексей Чекунков в своём видеообращении к жителям региона.

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