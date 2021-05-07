С Днём радио, или Какую работу предлагают журналистам регионов СЗФО в мае?

7 мая работники СМИ отмечают День радио. Аналитики hh.ru выяснили, какие специалисты в данной области сегодня востребованы в регионах СЗФО, какую зарплату и условия работы предлагают работодатели.

С начала года в регионах СЗФО было размещено более 800 вакансий для специалистов, имеющих непосредственное отношение к деятельности радиостанций и телеканалов. Работодатели Северо-Запада приглашают на работу механиков и инженеров радио и телевидения, редакторов, дикторов, ведущих, продюсеров, операторов, режиссеров и других специалистов. 25% от всех вакансий в радио и ТВ-сфере размещена работодателями для редакторов, вторые по востребованности - ведущие программ, на третьем месте по доле вакансий – копирайтеры.

География вакансий для журналистов в СЗФО неоднородна: большая часть с начала 2021 года приходится на Санкт-Петербург (89% от общего числа вакансий по СЗФО). На втором месте по числу размещенных вакансий – Калининградская область (4%), на третьем месте - Мурманская и Архангельская области (по 2% вакансий), порядка 1% вакансий есть в Новгородской области и Республике Коми, работодатели Ленобласти и Карелии разместили менее 1% вакансий.

Разнятся в вакансиях в зависимости от специализации и предлагаемые зарплаты.

Требования, которые работодатели выдвигают к потенциальным кандидатам, зависят от конкретной позиции. Так, например, от редакторов, как правило, ожидают высокий уровень грамотности, развитые коммуникативные навыки, умение искать и находить информацию, в приоритете наличие у соискателей чувства юмора и лидерских качеств. От тех, кто претендует на вакансии дикторов и ведущих - хорошую дикцию, грамотную речь, навыки редактирования программ, умение писать новостные тексты, просто и доступно доносить информацию, а ещё здесь в соискателях приветствуется «уверенный голос и позитивный взгляд». От продюсеров ждут опыт работы в продажах или маркетинге, а также активность и коммуникабельность.

«Довольно часто работодатели отдельно подчеркивают в вакансиях, что претенденты на ключевые позиции в области радиовещания и телевидения должны быть неравнодушны к происходящему в жизни региона, иметь обширную сеть социальных контактов, а также быть готовыми к работе в форс-мажорных обстоятельствах и ненормированному графику. Наличие опыта работы особенно важно работодателям при поиске таких специалистов, как электромеханики, инженеры средств радио и телевидения, операторы, режиссеры монтажа» - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru по СЗФО.