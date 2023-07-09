С Днём рыбака!

Председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой поздравил работников рыбного хозяйства региона с профессиональным праздником:

- В Мурманской области всегда пользовался уважением нелегкий труд всех, кто связан с рыбной отраслью. Ваша профессия требует особой выдержки, знаний и умений, высочайшего профессионализма, надежности и взаимовыручки.

Рыбохозяйственный комплекс, как и прежде, занимает одно из важнейших мест в экономике Мурманской области, а наши рыбаки вносят весомый вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны.

Особые слова признательности в этот день - ветеранам отрасли за верность профессии и сохранение лучших рыбацких традиций.

Желаю всем работникам рыбного хозяйства счастья, здоровья, благополучия и достатка! Пусть удача сопутствует вам всегда и везде, принося хорошую погоду и богатые уловы!