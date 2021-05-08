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Мурманская область. Арктика (16+)08.05.21 18:00

С ДНЁМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

Российская партия пенсионеров за социальную справедливость поздравляет с самым общественно важным и народным праздником – Днём Великой Победы!

Сложно найти семью, которой бы не коснулась война, и именно на плечи людей старшего поколения легли все связанные с ней невзгоды. Но благодаря подвигам на фронте и в тылу они победили величайшее зло и показали, что способны на невозможное.

В этот день особенно важно обратить внимание на проблемы пенсионеров в целом. Ведь именно они отстояли страну, а после — возродили из пепла, чтобы передать будущим поколениям. Мы считаем, что судить о государстве нужно в первую очередь по отношению к пожилым людям, их достатку и достоинству. Мы выступаем за то, чтобы пенсионер никогда не стоял с протянутой рукой, а чувствовал благодарность от общества, которое живет в мире, в созидание которого он вложил и свою лепту.

В этот день как никогда пронзительно чувствуется необходимость связи поколений, их диалога и осознания того, что мы все вместе ответственны за то, в каких условиях живем, как относимся друг к другу. Девятого мая мы не только вспоминаем жертвы, но и задаемся вопросом, как сделать жизнь живых лучше и достойнее. Партия пенсионеров как никакая другая знает не только самые болевые точки нашего общества и государства, но и имеет готовую эффективную программу по решению этих проблем.

Мы поздравляем всех ветеранов, тружеников тыла, детей войны и благодарим за мирное небо над головой. Желаем им, чтобы их вклад в будущее всегда ценился по достоинству. А молодые люди пусть лишний раз вспомнят и проведают своих дедушек, бабушек, отцов и матерей, скажут им самые важные слова. А также задумаются, что придет момент, когда и они займут место своих предков, и жизнь их напрямую зависит от каждого сделанного ими выбора, в том числе и голосования.

К счастью, большинство ныне живущих россиян никогда не видели ужасов той кровопролитной войны и не могут в полной мере осознать, что действительно пережили фронтовики, осмыслить масштаб их подвига. Но жива память, которую они оставили детям и внукам, и которую мы из поколения в поколение будем передавать своим потомкам.

С Днём Великой Победы!

Комментарии

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ПодробнееПартия пенсионеров заявляет об увеличении масштабов возрастной дискриминации в трудовой сфере
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Последние комментарии

Олег К.
08.05.21 09:14
Спасибо за хороший анализ ситуации. Я его дополню: "Максимальную производительность труда имеют люди в возрасте 30-39 лет, считает директор Центра трудовых исследований ВШЭ Владимир Гимпельсон. Однако
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29.04.21 14:54
Здравствуйте, Илья Александрович. Извините, но Вы не правы, как сказал Егор Кузьмич Лигачёв. Наглядный пример отсутствия возрастной дискриминации в трудовой сфере - это 62-летний патриот на зарплате
Комментарий к новости:Партия пенсионеров заявляет об увеличении масштабов возрастной дискриминации в трудовой сфере
Илья Александрович П.
29.04.21 14:27
Молодцы, что подняли эту тему. Эту дискриминацию я испытал на себе: или не берут на работу, или предлагают гроши. А мне всего 53 года, электромонтёр. Пришлось менять место жительства.
Комментарий к новости:Партия пенсионеров заявляет об увеличении масштабов возрастной дискриминации в трудовой сфере
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