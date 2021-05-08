С Днём Великой Победы!

Российская партия пенсионеров за социальную справедливость поздравляет с самым общественно важным и народным праздником – Днём Великой Победы!

Сложно найти семью, которой бы не коснулась война, и именно на плечи людей старшего поколения легли все связанные с ней невзгоды. Но благодаря подвигам на фронте и в тылу они победили величайшее зло и показали, что способны на невозможное.

В этот день особенно важно обратить внимание на проблемы пенсионеров в целом. Ведь именно они отстояли страну, а после — возродили из пепла, чтобы передать будущим поколениям. Мы считаем, что судить о государстве нужно в первую очередь по отношению к пожилым людям, их достатку и достоинству. Мы выступаем за то, чтобы пенсионер никогда не стоял с протянутой рукой, а чувствовал благодарность от общества, которое живет в мире, в созидание которого он вложил и свою лепту.

В этот день как никогда пронзительно чувствуется необходимость связи поколений, их диалога и осознания того, что мы все вместе ответственны за то, в каких условиях живем, как относимся друг к другу. Девятого мая мы не только вспоминаем жертвы, но и задаемся вопросом, как сделать жизнь живых лучше и достойнее. Партия пенсионеров как никакая другая знает не только самые болевые точки нашего общества и государства, но и имеет готовую эффективную программу по решению этих проблем.

Мы поздравляем всех ветеранов, тружеников тыла, детей войны и благодарим за мирное небо над головой. Желаем им, чтобы их вклад в будущее всегда ценился по достоинству. А молодые люди пусть лишний раз вспомнят и проведают своих дедушек, бабушек, отцов и матерей, скажут им самые важные слова. А также задумаются, что придет момент, когда и они займут место своих предков, и жизнь их напрямую зависит от каждого сделанного ими выбора, в том числе и голосования.

К счастью, большинство ныне живущих россиян никогда не видели ужасов той кровопролитной войны и не могут в полной мере осознать, что действительно пережили фронтовики, осмыслить масштаб их подвига. Но жива память, которую они оставили детям и внукам, и которую мы из поколения в поколение будем передавать своим потомкам.

С Днём Великой Победы!