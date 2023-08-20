С Днём воздушного флота России!

Мурманскстат подготовил небольшой обзор о развитии воздушного фота в Заполярье.

Рождение гражданской авиации на Севере было обусловлено бурным развитием промышленности. Первенец заполярной авиации – самолёт «Амфибия Ш-2» (летающая лодка) был создан в 1932 году ленинградским авиаконструктором Вадимом Шавровым.

Первым гражданским лётчиком Заполярья стал 19-летний Павел Овчинников. Он прибыл в авиазвено треста «Апатит» в 1933 году, а в 1935 году самый молодой пилот страны впервые осуществил перелёт на самолёте «Амфибия Ш-2» по маршруту Ленинград – Кировск. В воздухе самолёт находился девять часов и преодолел 1097 километров.

До войны гидросамолёты на Кольском полуострове стали надёжным и незаменимым видом воздушного транспорта. Они использовались для нужд рыбного промысла, геологоразведочных экспедиций, в лесном и оленеводческом хозяйствах. Самолёты начали применяться в Арктике для ледовой разведки. Неоценимой стала авиация при оказании срочной медицинской помощи, в аварийных ситуациях, а также доставки срочных грузов, особенно в труднодоступные районы Крайнего Севера, где отсутствовал другой вид сообщения.

В настоящее время в Мурманской области функционируют два аэропорта: «Мурманск» (п.г.т. Мурмаши) и «Хибины» (г. Апатиты), открываются новые направления полётов. В сфере воздушного транспорта региона трудится немногим более тысячи человек, средняя заработная плата в организациях, осуществлявших деятельность воздушного транспорта, составляла в 2022 году 87,4 тысячи рублей.