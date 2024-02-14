С Днём всех влюбленных, или О наскальных валентинка

14 февраля - День святого Валентина. В этот день особенно приятно говорить о любви, признаваться в прекрасных чувствах и просто быть рядом с близким человеком. Но каким образом возникает это чувство, кто и когда первым испытал его?

14 февраля - День святого Валентина. В этот день особенно приятно говорить о любви, признаваться в прекрасных чувствах и просто быть рядом с близким человеком. Но каким образом возникает это чувство, кто и когда первым испытал его?

На эти и многие другие вопросы дал ответы Станислав Владимирович Дробышевский - российский антрополог, популяризатор научного мировозрения в своей лекции, которая прошла в Центре современного искусства «СОПКИ 21А».

Станислав Дробышевский рассказал, что ощущение любви, которое знакомо каждому из нас, уже испытывали доисторические люди 3,5 миллиона лет назад. По следам австралопитеков удалось выяснить, что в исключительных случаях ими двигало именно чувство любви, нежели природные инстинкты выживания. И это заложило начало нашей человечности.

На примерах наскальных рисунков и ископаемых косточках учёный подробно рассказал о том, какой была любовь у наших древних предков, что означает охровое «сердечко» на теле мамонта и объяснил, почему в то время любить так, как бизон бизониху, было прекрасно.

Время шло и через пару миллионов лет пещерные люди уже выражали свою любовь поцелуями, а примерно через 450 тысяч лет рисовали наскальные «валентинки» - романтика каменного века.

Чувство любви развивалось, преображалось и прошло эволюционный путь от австралопитека до homo sapiens.

Как сказал Станислав Владимирович: «У всех любовь была своя – у неандертальцев своя, у кроманьонцев своя. Но всё-таки наша любовь оказалась лучше. Хотя бы потому, что мы живые, а они – нет. Наверное, главное наше отличие в том, что они про любовь, скорее всего, не думали, а мы можем».

И в этот день я хочу дополнить слова учёного и всем пожелать - любите и будьте любимыми!

Максим ПИЧУГИН.

Фото автора.