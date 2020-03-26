С днями нерабочей недели всё ясно, а вот с датой голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ возникает неопределённость

Вчера, 25 марта, на сайте президента РФ были размещены два указа: «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» и «О переносе даты общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации».

«В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации и в соответствии со статьей 80 Конституции Российской Федерации постановляю:

1. Установить с 30 марта по 3 апреля 2020 г . нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы.

2. Настоящий Указ не распространяется на работников:

а) непрерывно действующих организаций;

б) медицинских и аптечных организаций;

в) организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости;

г) организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия населения;

д) организаций, осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы, - говориться в указе об объявлении в России нерабочих дней. - 3. Федеральным органам государственной власти определить численность федеральных государственных служащих, обеспечивающих с 30 марта по 3 апреля 2020 г . функционирование этих органов.

4. Органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления определить в зависимости от санитарно-эпидемиологической обстановки на соответствующей территории Российской Федерации численность государственных и муниципальных служащих, обеспечивающих с 30 марта по 3 апреля 2020 г . функционирование этих органов.

5. Организациям, осуществляющим производство и выпуск средств массовой информации, определить численность работников, обеспечивающих с 30 марта по 3 апреля 2020 г . функционирование этих организаций.

6. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования».

В указе о переносе даты голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию говоиться о том, что «во избежание возникновения рисков для здоровья граждан Российской Федерации в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой постановляю:

1. Внести в Указ Президента Российской Федерации от 17 марта 2020 г . № 188 «О назначении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2020, 17 марта, № 0001202003170038) изменение, изложив пункт 1 в следующей редакции:

«1. Установить, что дата проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, предусмотренных статьей 1 Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти», определяется отдельным указом Президента Российской Федерации.».