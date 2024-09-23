С домашними заданиями детям регулярно помогает каждый второй родитель школьника младших классов и 3 из 100 родителей студентов вузов

3 из 100 родителей студентов вузов серьёзно вовлечены в процесс получения ребёнком высшего образования: им регулярно приходится писать за своих детей курсовые и делать «домашку». К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob Старт карьеры» по итогам опроса, в котором приняли участие родители школьников и студентов колледжей и вузов из всех округов страны.

9 из 10 родителей школьников помогают своим детям с выполнением домашних заданий: из них каждый третий признал, что делает это часто, а каждый второй (53%) — время от времени.

Чаще постоянная помощь с уроками требуется ученикам начальной школы: об этом сообщили 55% родителей («Современные учебники составлены так, что иногда учащийся без помощи взрослых не в состоянии понять, что от него требуется»). 27% родителей школьников среднего звена регулярно помогают своим детям с домашними заданиями, среди родителей старшеклассников так поступают 5%.

Но и с поступлением ребёнка в среднее профессиональное или высшее учебное заведение далеко не всем родителям удаётся избавиться от домашних заданий своих детей (мы специально опросили матерей и отцов студентов 2-го курса и старше, т.к. первокурсники за первые три недели учебы могли не успеть привлечь родителей к выполнению д/з). 4 из 100 родителей студентов колледжа регулярно помогают своим детям, среди родителей студентов вузов такие тоже есть — их 3%.

Сначала домашнее задание делают, а потом ещё и работу обязаны искать: 42% выпускников вузов считают, что родители должны помогать в трудоустройстве.

Время проведения опроса: 2—19 сентября 2024 года.