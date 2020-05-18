С доплатами медработникам за работу с инфицированными COVID-19 разберутся следователи

Следственными органами СУ СК России по Мурманской области проводятся процессуальные проверки по факту получения дополнительных выплат медицинскими работниками не в полном объёме.

Как сообщает старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович, после распространения в средствах массовой информации публикаций, содержащих сведения о получении медицинскими работниками выплат за работу с пациентами, больными коронавирусной инфекцией, не в полном объеме, региональным СК России инициирован ряд доследственных проверок.

Следователями устанавливаются причины выплаты предусмотренного законом дополнительного материального стимулирования медикам не в полном объёме.

По результатам проверок будет принято процессуальное решение. Ход проведения проверок находится на контроле руководства следственного управления.

Министр здравоохранения региона Дмитрий Панычев на оперативном совещании в областном правительстве сегодня сообщил, что 16 мая были сделаны перерасчёты выплат за апрель, а 17 мая «все доплаты всем работникам доведены на банковские карты или в ряде учреждений через кассу получены самими работниками». «Всего за апрель выплаты из федерального бюджета получили 614 работников на общую сумму 47,1 млн рублей,- сказал Панычев.