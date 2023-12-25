С древнейших времён до конца XV века

Об этом периоде истории рассказывает учебник по истории Кольского Севера для 6 класса.

Несколько месяцев сотрудники Мурманского областного краеведческого музея в составе авторского коллектива трудились над созданием нового учебного пособия для школьников Мурманской области. 8 декабря в Институте развития образования широкой публике был представлен учебник для шестиклассников по истории Кольского Севера.

Как сообщает vk.com/mokm51, коллеги Мурманского областного краеведческого музея, специалисты в области археологии Георгий Андреевич Дзенисов и Константин Яковлевич Коткин составили часть учебника, посвящённую первобытной истории края, жизни древнего человека.

Напомним, что в музее с 2019 года действует первая Мурманская археологическая экспедиция и его сотрудники являются действующими археологами.

Специалисты уверены, что составленный на самом современном методическом уровне и отвечающий всем требованиям современного образования, учебник поможет получать школьникам только отличные оценки по краеведению.

Фото: https://vk.com/mokm51?z=photo-91580302_457271506%2Fwall-91580302_19237