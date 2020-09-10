С экипажами БПК «Вице-адмирал Кулаков» и танкера «Академик Пашин» проведено учение в Средиземном море

С экипажами большого противолодочного корабля (БПК) Северного флота «Вице-адмирал Кулаков», выполняющего задачи дальнего похода в Средиземном море, и новейшего среднего морского танкера «Академик Пашин» проведено учение по передаче жидких грузов на ходу в море. Учение проходило в течение нескольких часов. За это время личный состав электро-механической боевой части и боцманской команды БПК выполнил пополнение запасов пресной воды и топлива.

«Вице-адмирал Кулаков» действует в Средиземном море уже более месяца. Он совершил деловые заходы в Алжир и Кипр, провёл несколько учений по поиску иностранных подводных лодок в районе выполнения задач похода и прошёл около 14 тысяч морских миль.

Новейший средний морской танкер «Академик Пашин» присоединился к БПК «Вице-адмирал Кулаков» несколько дней назад. Для экипажа танкера нынешний поход в дальнюю морскую зону первый в его истории. Он был включён в состав Северного флота в начале 2020 года.

Как сообщает пресс-служба СФ, в дальнейшем экипажи БПК и танкера будут действовать в Средиземном море в составе отряда под флагом начальника штаба бригады противолодочных кораблей капитана 1 ранга Станислава Варика.