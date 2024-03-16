С экипажами глубоководных спасательных аппаратов Северного флота проведена тренировка в Баренцевом море

В Баренцевом море состоялась плановая тренировка спасательных сил Северного флота с участием экипажей обитаемых глубоководных спасательных аппаратов АС-34, АС-36 и их судна-носителя «Михаил Рудницкий».

Глубоководные спасательные аппараты были спущены на воду с борта спасательного судна «Михаил Рудницкий» на тренировочном полигоне в губе Эйна Мотовского залива, где традиционно совершенствуют профессиональное мастерство водолазы и подводные спасатели флота. Экипажи глубоководных спасательных аппаратов АС-34 и АС-36 выполнили проверку систем и механизмов, отработали погружение на глубину, маневрирование в надводном и в подводном положении, а также провели ряд тренировок на стенд-макете подводной лодки.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в ходе тренировки экипажи автономных спасательных подводных аппаратов отработали взаимодействие с расчётом главного командного пункта спасательного судна «Михаил Рудницкий». Подводники проверили аппаратуру связи и выполнили команды, полученные от судового пункта управления.

Тренировка на глубине проходила в течение нескольких часов, что позволило отработать весь спектр поставленных перед экипажами спасательного судна «Михаил Рудницкий» и глубоководных спасательных аппаратов задач.

По завершении тренировки спасательное судно «Михаил Рудницкий» вернулось в пункт постоянного базирования.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12504810@egNews