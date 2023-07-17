С экипажами кораблей Северного флота проведено учение по борьбе за живучесть

В Североморске в учебно-тренировочном комплексе по борьбе за живучесть состоялись практические занятия с личным составом аварийных партий экипажей кораблей Кольской флотилии разнородных сил, дивизии ракетных кораблей и судов спасательного отряда.

В ходе мероприятия аварийные расчёты отработали действия при возникновении пожара в корабельных отсеках, ликвидацию пробоины и откачку поступающей забортной воды.

В состав аварийных партий экипажей кораблей и судов входят водолазные специалисты. С ними также были проведены учебно-тренировочные занятия по обследованию корпуса корабля и организации подводных технических работ на малых глубинах.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, данные тренировочные мероприятия были направлены на поддержание способности личного состава обеспечить живучесть корабля или судна при различных боевых и аварийных ситуациях. Подобные занятия являются обязательным элементом подготовки экипажей надводных кораблей и судов.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12473139@egNews