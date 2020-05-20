С экипажем БПК «Североморск» проведена тренировка по противодействию подводным лодкам

В Баренцевом море с экипажем большого противолодочного корабля (БПК) «Североморск» Северного флота вчера была проведена тренировка по поиску и слежению за подводной лодкой условного противника.

В ходе мероприятия личный состав БПК «Североморск» отрабатывал различные элементы противолодочных задач курса боевой подготовки, в том числе организацию поиска подводной лодки и слежения за ней одиночным кораблём, а также во взаимодействии с противолодочной авиацией — с применением корабельного противолодочного вертолёта Ка-27.

Как сообщает пресс-служба СФ, в Баренцевом море экипаж вертолёта, который БПК «Североморск» принял на борт несколько дней назад в Кольском заливе, отработал взлеты и посадки на палубу на ходу и на стопе, а также взаимодействие с экипажем корабля при организации поиска подводной лодки.

Накануне на БПК «Североморск» было проведено учение по минным постановкам.