С гендерными стереотипами при трудоустройстве чаще сталкиваются замужние бездетные женщины

Вице-премьер Татьяна Голикова назвала недопустимым вопрос к женщинам о планах по рождению детей при найме на работу. Между тем гендерные стереотипы на рынке труда по-прежнему встречаются, хотя и значительно реже, чем 15 лет назад.

Самая уязвимая категория на рынке труда — замужние женщины без детей. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1000 предприятий и организаций из всех округов страны.

16% компаний имеют негласные предпочтения к социальному статусу женщин-соискателей, в 2023 году этот показатель составлял 19%, а в 2010 году — 39%. В отношении мужчин-соискателей такие предпочтения отмечаются только у 11% компаний.

Чаще всего работодатели стараются нанимать кандидатов (как мужчин, так и женщин), состоящих в браке и имеющих детей.

Негласные запреты касательно женщин-соискателей, судя по ответам рекрутеров, есть в 1 из 10 компаний. Наблюдается позитивная динамика: в 2010 году о подобной практике упоминали 36% организаций. Чаще всего дискриминируют замужних бездетных женщин из-за риска ухода в декрет. Негласные запреты в отношении мужчин встречаются реже: 14% в 2010 году и всего 6% сейчас.

Время проведения опроса: 5 февраля — 11 марта 2025 года.