С головного узла «Нива ГЭС-1» проведут холостой сброс воды с Имандровского водохранилища

Территориальная генерирующая компания «ТГК-1» сообщает, что для исключения рисков переполнения Имандровского водохранилища, для компенсации расходов через створ ГЭС-1 Каскад Нивских ГЭС, с 13 июня открывается подосброс головного узла «Нива ГЭС-1» ориентировочным расходом 50-200 м3/с.

Как отмечает pz-city.ru, холостые сбросы воды будут осуществляться в штатном режиме, без угрозы подтопления социально-значимых объектов.