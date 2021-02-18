С градообразующим предприятием Оленегорска заключено соглашение о защите и поощрении капиталовложений

Заключено трёхстороннее соглашение о защите и поощрении капиталовложений, направляемых на реализацию нового инвестиционного проекта «Разработка Печегубского месторождения», сторонами которого стали Министерство экономического развития Российской Федерации, министерство экономического развития Мурманской области и акционерное общество «Оленегорский горно-обогатительный комбинат».

Реализация проекта направлена на укрепление собственной минерально-сырьевой базы, продление срока работы градообразующего предприятия, наполнение бюджетов всех уровней и удовлетворение потребностей металлургических предприятий Российской Федерации в высококачественном сырье для металлургической промышленности.

«Это соглашение можно назвать гарантией стабильности. Оленегорск – монопрофильный муниципалитет, проще говоря, моногород. Поэтому реализация проекта обеспечит сохранение стабильной социально-экономической ситуации в регионе, также будет создано порядка 150 новых рабочих мест», – отметила заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова.

Сроки реализации инвестиционного проекта – 2019-2038 годы, выход на проектную мощность запланирован в 2025 году. Объём инвестиций в новый проект составит свыше 6 млрд рублей, если не учитывать НДС.

«Это уже второе соглашение, подписанное правительством Мурманской области, гарантирующее инвестору стабилизацию законодательства, создавая тем самым комфортные условия для ведения инвестиционного проекта. Первое соглашение мы подписали в декабре с «Северо-Западной Фосфорной Компанией», – пояснила министр экономического развития Мурманской области Татьяна Русскова.

Как сообщает региональное Министерство экономического развития, проект «СЗФК» направлен на расширение фосфатного ГОКа «Олений Ручей» и включает в себя строительство объектов второй очереди ГОКа «Олений ручей», в том числе подземного рудника, и предусматривает выход на мощность производства апатитового концентрата до 1,9 млн тонн в год. Объем инвестиций в проект составит 17,75 млрд рублей (без НДС). Проект предполагает создание более 600 новых рабочих мест.