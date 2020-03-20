С хоккеем в сердце!

Что и говорить, для любителей спорта сейчас не самые простые времена. Из-за ситуации с распространением коронавируса отменены многие мероприятия, которые мы все так ждали. Но это не повод, чтобы унывать. Сотрудники Мурманского морского торгового порта верят, что через некоторое время любители спорта обязательно встретятся на спортивных аренах, где будут болеть за любимых спортсменов и команды.

А пока портовики предлагают вспомнить одно из самых ярких событий уходящего спортивного сезона – заключительный матч ХК «Мурман» в Чемпионате России по хоккею с мячом в Суперлиге, который наши ребята провели на родном поле против клуба «Динамо-Казань». Мурманчане одержали красивую победу со счетом 5:0 над соперником, который входит в пятерку сильнейших команд отечественного дивизиона. О том, как это было – в нашем видеоотчете.

Хоккейный клуб «Мурман» является самой северной профессиональной командой по хоккею с мячом и единственной командой в Мурманской области, выступающей в высшем дивизионе. АО «Мурманский морской торговый порт» является одним из его основных партнеров. Помимо спонсорской поддержки, портовики помогают содержать и готовить к матчам домашнюю арену клуба – стадион «Строитель» и содействуют развитию юношеского спорта.