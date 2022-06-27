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Мурманская область. Арктика (16+)27.06.22 09:30

С июля станет необязательным иметь при себе полис ОМС для получения бесплатной медицинской помощи

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал в своем тelegram-канале о законодательных нововведениях для россиян, которые начнут действовать с июля текущего года.

Он сообщил, что со следующего месяца станет необязательным иметь при себе полис ОМС для получения бесплатной медицинской помощи. Можно будет предъявлять документ, удостоверяющий личность.

Как пишет 1prime.ru, по его словам, сократится срок оформления паспорта, упростится регистрация по месту жительства.

В материалах, опубликованных в канале, говорится, что в ряде регионов страны запустят специальный налоговый режим для малого бизнеса, участники программы будут заполнять меньше отчетности, им не нужно будет платить страховые взносы.

Есть нововведение для должников. При списании сумм долга им будут оставлять средства в размере прожиточного минимума.

Вступает в силу также ряд положений закона о биологической безопасности. Теперь организации должны будут уведомлять профильный орган об исследованиях в области биологической безопасности.

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