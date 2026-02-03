С июня 2025 года Россия передала Украине свыше 12 тысяч тел военных – МИД РФ

«С июня прошлого года была начата репатриация тел погибших. Украинской стороне были переданы более 12 тысяч останков, нами получено более 200 тел российских военнослужащих», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В МИД напомнили, что эта работа был проведена при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов.

Также, по данным министерства, в ходе 17 раундов обменов военнопленными между Россией и Украиной были освобождены свыше 4 тысяч человек.

В МИД России выразили признательность партнёрам из ОАЭ за стремление содействовать урегулированию украинского кризиса.

Фото: телеграм-канал «Владимир Мединский»