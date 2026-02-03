Мурманская область. Арктика (16+)03.02.26 09:30
С июня 2025 года Россия передала Украине свыше 12 тысяч тел военных – МИД РФ
«С июня прошлого года была начата репатриация тел погибших. Украинской стороне были переданы более 12 тысяч останков, нами получено более 200 тел российских военнослужащих», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
В МИД напомнили, что эта работа был проведена при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов.
Также, по данным министерства, в ходе 17 раундов обменов военнопленными между Россией и Украиной были освобождены свыше 4 тысяч человек.
В МИД России выразили признательность партнёрам из ОАЭ за стремление содействовать урегулированию украинского кризиса.
Фото: телеграм-канал «Владимир Мединский»
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
Последние комментарии
Александр
03.02.26 08:57
03.02.26 Мурманск, Карла Маркса, 49 - нет ни холодной, ни горячей воды.
Комментарий к новости:Плановые отключения в Мурманске на 3 февраля
Д.О. Вернер
27.01.26 12:39
У нас в руководстве ИНЖЕНЕРЫ есть? Или только лирики? На фоне надувного кита действующие вышки ЛЭП образца 1966 года как-то страшновато...
Мира
26.01.26 04:17
Переведите детей на дистанционное пока нет света! Авария за аварией, такими темпами без света мы рискуем отпуская детей в школу!
