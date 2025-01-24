С каким настроением жители СЗФО ходят на работу в январе и когда можно будет снова отдохнуть?

Несмотря на то, что жители СЗФО смогли на январские праздники отдохнуть порядка 11 дней, согласно опросу hh.ru сервиса «Островок», сразу 13% жителей СЗФО вернулись к трудовым будням с плохим настроением. У 30% выход на работу был связан c позитивными эмоциями, а для 34% оказался нейтральным. Остальные затруднились дать ответ.

Между тем в ходе опроса аналитики hh.ru выяснили, что трети работников из СЗФО (33%) не хватило новогодних праздничных выходных и они хотели бы их продлить. 2\3 или 60% в целом смогли отдохнуть. А вот 7% (и это самый низкий показатель по стране) жителей СЗФО заявили, что сделали бы новогодние каникулы короче (до нескольких дней и достаточно).

Интересно, что чаще других предлагают сократить новогодние каникулы респонденты в возрасте от 45 до 54 лет и старше (24% или каждый четвёртый из этой возрастной категории), а также мужчины (они на 8% чаще женщин хотели бы урезать каникулы зимой).

Больше других жаловались, что не успели нормально отдохнуть и перезагрузиться работники искусства и масс-медиа (сразу 48% или каждый второй представитель этой сферы). Близко к ним по уровню усталости уже в начале года оказались ИТ-специалисты (43%), маркетологи и HR-специалисты (по 42%).

А вот успели насладиться каникулами этой зимой больше других работники сферы охраны и безопасности (60%), рабочие (57%), а также обслуживающий персонал (57%).

Когда следующие выходные? Увы не в феврале и марте, но зато отдохнем в мае и июне сразу по 4 дня!

«Увы 2025 год не будет баловать длинными февральскими и мартовскими выходными. Так, на праздник Дня защитника Отечества (23 февраля) длинных выходных в этом году не будет несмотря на то, что праздничная дата выпала на выходной (воскресенье). Этот день отдыха переносится на май. Постановлением правительства РФ от 4 октября 2024г. №1335 «О переносе выходных дней в 2025г.» предусматривается перенос в 2025 году выходных дней: с воскресенья 23 февраля на четверг 8 мая (итого в мае будут длинные выходные с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая).

А на Международный женский день (8 марта) длинных выходных в этом году не будет несмотря на то, что праздничная дата выпала на выходной (суббота). Этот день отдыха перенесён на июнь. Постановлением правительства РФ от 4 октября 2024г. №1335 «О переносе выходных дней в 2025г.» предусматривается перенос в 2025 году выходных дней: с субботы 8 марта на пятницу 13 июня (в июне будем отдыхать 4 дня)», - отмечает Ольга Владимирова, юрист hh.ru, эксперт по трудовому праву.