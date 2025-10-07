С какими сложностями на рынке труда сталкиваются зрелые соискатели и работники СЗФО в 2025 году
Аналитики hh.ru изучили рынок труда и выяснили, насколько сложен в 2025 году поиск работы среди россиян пенсионного и предпенсионного возраста, с какими сложностями сталкиваются люди старше 45 лет при поиске работы, как на их трудоустройство влияет регион проживания, профессиональная сфера и пол.
Общая картина: работать после пенсии планирует большинство
Подавляющее большинство опрошенных в СЗФО (69%) планируют продолжать трудовую деятельность после достижения пенсионного возраста. Ещё 20% респондентов уже являются пенсионерами и продолжают работать. Лишь 1% не планируют работать после выхода на пенсию, остальные затруднились ответить.
При этом основными причинами почему местные пенсионеры продолжают работать, как и ранее остаётся нехватка денег – эту причину отметили сразу 65% опрошенных в возрасте 55 лет и старше. Кроме того, большую роль в «сохранении» работников-пенсионеров на рынке труда играет привычка работать и нежелание сидеть дома – указали ещё 50%, а 8% посетовали также, что в их семье просто больше некому работать кроме них.
Возрастная динамика
Рынок труда 2025 года всё ещё демонстрирует, картину эйджизма, но для каждой возрастной группы по-разному. В целом в каждой возрастной 2\3 респондентов указали, что им сложно искать работу, но в каждой категории причины проблем разные.
Так, молодёжь 18-24 и 25-34 лет чаще других жалуются на низкий уровень предлагаемой компаниями зарплаты (сразу 51%). Также недавние выпускники отмечают высокую конкуренцию среди соискателей (28%). Соискатели 25-34 лет чаще других отмечают среди основных сложностей ограниченность выбора мест работы по территориальному признаку и транспортной доступности (47%), а ещё непрозрачность условий труда (28%). А вот возрастные респонденты (55 лет и старше) как раз чаше других (в 45% случаев) указывают на отказы из-за возраста, которые им озвучивают.
Важно, что по данным исследования hh.ru, женщины несколько чаще мужчин сталкиваются с отказами из-за возраста (34% против 30%) и ограниченностью вакансий рядом с домом (35% против 29%). Мужчины же чаще указывают на низкий уровень оплаты труда (42% против 40%).
С чем чаще всего связаны трудности при поиске работы? Рэнкинг ответов респондентов по возрасту, Россия, 2025 год:
|
Возраст
респондентов
|
Низкий
уровень
оплаты
труда на
доступных
вакансиях
|
Ограниченность
выбора мест
работы по
территориальному
признаку
и степени
транспортной
доступности
|
Отказы
из-за
возраста
|
Непрозрачные
условия
труда
|
Высокая
Конкуренция
в своей
сфере
деятельности
|
18 — 24
|
51%
|
38%
|
18%
|
25%
|
28%
|
25 — 34
|
58%
|
47%
|
3%
|
28%
|
19%
|
35 — 44
|
56%
|
36%
|
9%
|
16%
|
12%
|
45 — 54
|
49%
|
37%
|
26%
|
15%
|
9%
|
55 и старше
|
30%
|
27%
|
45%
|
10%
|
6%
«Пенсионеры и предпенсионеры составляют значительную и активную часть рынка труда России. Несмотря на желание работать, они сталкиваются с системными вызовами: возрастной дискриминацией, низким уровнем предлагаемых зарплат и географической ограниченностью вакансий. Между тем респонденты в рамках нашего исследования отметили, какая поддержка им пригодится со стороны работодателей, которые хотят получить их опыт, поддержку и навыки – увеличение зарплаты (указали 69% возрастных соискателей), введение корпоративной пенсионной программы (14%), расширение ДМС с учетом возрастных особенностей работников преклонного возраста (11%).
Текущая ситуация на российском рынке труда такова – в одном коллективе могут трудиться представители сразу пяти поколений, а значит забота и внимание должны быть направлены на каждого из них в зависимости от потребности этих работников», - отмечает Мария Игнатова, директор hh.ru по исследованиям.