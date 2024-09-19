С «капюшоном»: в качестве эксперимента региональный оператор установил в Мурманске 50 новых контейнеров

Их особенность состоит в том, что на крышке смонтирован так называемый «капюшон» - специальное приспособление, которое позволяет помещать внутрь пакеты со смешанными твёрдыми коммунальными отходами, не открывая саму крышку. При этом содержимое контейнеров остаётся недоступным для птиц и других животных.

Как пишет пресс-служба Мурманского филиала АО «Ситиматик», обычные контейнеры некоторые потребители считают неудобными как раз потому, что приходится каждый раз открывать крышку, а потом закрывать и, зачастую, контейнеры просто стоят открытыми во дворе круглые сутки, от выгрузки до выгрузки. А порывы ветра разносят содержимое по округе. Новые контейнеры должны исключить такие недостатки.

Впрочем, при эксплуатации новых баков необходимо соблюдать определенные правила. В проём «капюшона» без труда можно поместить стандартный, средних размеров мешок с мусором, но для того чтобы выбросить более габаритные свертки или коробки крышку следует поднимать. В противном случае, застрявший в проёме мусор не позволяет другим жильцам воспользоваться контейнером. Люди кладут пакеты рядом и, в результате, при пустых контейнерах нормальная контейнерная площадка быстро превращается в неприглядную свалку. Этого допускать нельзя.

В настоящее время региональный оператор собирает информацию от жильцов, сотрудников управляющих организаций и мусоровывозящих компаний о том насколько удобны новые контейнеры. Если опыт будет признан положительным, то, в дальнейшем, региональный оператор будет приобретать взамен вышедших из строя новые контейнеры именно такого типа.

Их стоимость порядка 16 тысяч – всего на 200 рублей боле чем старые.

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».