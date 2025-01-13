С каждым годом число праздничных «живых» елей, отправляющихся после праздников на утилизацию, снижается
Седьмой год подряд Мурманский филиал АО «Ситиматик» применяет альтернативный захоронению на полигоне твёрдых коммунальных отходов (ТКО) энергетический метод утилизации елей после новогодних праздников.
Региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами призывает жителей складировать ненужные деревья рядом с баками на площадках для крупногабаритных отходов или в соответствующих бункерах-накопителях, сняв предварительно с елей все игрушки и мишуру, чтобы затем перевозчики в рамках своих графиков смогли вывезти хвойные на переработку в Междуречье. Дополнительных затрат со стороны населения не потребуется.
Как сообщает пресс-служба Мурманского филиала АО «Ситиматик», праздничные деревья, собранные в северной технологической зоне нашего региона, транспортируются в «Экотехнопарк», построенный в рамках концессионного соглашения между правительством области и АО «Ситиматик». Там они пройдут через специальный измельчитель, а затем их используют в качестве топлива для котельной. Некоторые деревья заберёт для своих нужд орнитологическая служба. Лапки живых ёлок разместят на полу в вольерах для ястребов, постоянно проживающих на территории предприятия. Они наполнят помещения ароматом и послужат дополнением к массажу лап пернатых после рабочего дня на полигоне. Хвойные являются прекрасным обогащением среды обитания и, кроме того, фитонциды и прочие летучие соединения, которые выделяются из веток в тепле, полезны для профилактики паразитов и органов дыхания птиц.
По наблюдениям работников «Экотехнопарка», с каждым годом число «живых» деревьев, отправляющихся после праздников на утилизацию, снижается. Это говорит о том, что жители предпочитают вырубленным елям искусственные аналоги, а значит, проявляют заботу об экологии и природе.
Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».